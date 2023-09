Stylové RPG Dragon's Dogma 2 se chlubí novými záběry z hraní

25. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud vám citelně chybí moderní RPG s důrazem na souboje à la Shadow of the Colossus, s nadějí vyhlížejte Dragon's Dogma 2. Svým způsobem netradiční fantasy se zaměřuje právě na epické souboje s bestiemi všeho druhu. A v novém traileru z Tokyo Game Show, který je ke zhlédnutí výše, nám ukazuje, na co všechno se můžeme těšit.

Fanouškům prvního dílu bude jistě povědomý systém umělou inteligencí řízených pěšáků i rozdělení základních povolání na bojovníka, mága, lučištníka a zloděje. V tomto ohledu se dočkáme spíše kosmetických a technologických změn. Například takových, že společníci by měli dostat pár koleček navíc a budou prospěšnější nejen v boji, ale i mimo něj. Dokáží vás třeba chytit po pádu z výšky nebo navigovat za cílem úkolu, pokud se v vyznají v oblasti.

Kde ale Dragon's Dogma 2 postupuje o znatelný kus dál, je využitelnost prostředí v impozantních střetech s monstry. Naprosto výborně například vypadá boj s kyklopem u přírodní hráze, kterou můžete výbušným sudem prorazit, takže přerostlého jednookého řezníka smete masa rozbahněné řeky. Prostředí bude v podstatě vaší další zbraní a všelijaké rokle, výbušniny a balvany budou skvělým pomocníkem v nefér soubojích.

Krvelačné potvory ale nebudou jen nějakou hloupou překážkou, která vám stojí v cestě. Dokáží mnohem lépe reagovat na vaše činy a přizpůsobit taktiku, zvládnou se včas stáhnout a přeskupit nebo vás popadnout do spárů a oddělit od skupiny. Ostatně živý svět, který odráží vaše činy, si podle tvůrce série Hideakiho Icuna bral největší inspiraci v GTA V.

„Pokud bych měl vybrat jednu hru, která nás hodně ovlivnila, bylo to GTA. Líbilo se mi, jak se jeho autorům povedlo stvořit svět, ve kterém i NPC vypadají, že žijí své životy bez ohledu na hráče. Může se vám díky tomu stát spousta emergentních zážitků a zvláštních příhod. Ten pocit z živoucího světa je rozhodně něco, čeho se v Dragon's Dogma 2 snažíme docílit,“ řekl Icuno v rozhovoru pro server VG247.

Když už je řeč o světě, tentokrát se vydáte do dvou diametrálně odlišných království. Vermund je typická výspa lidí, které vládne Arisen z prvního dílu a rozkládá se napříč malebnými údolími, loukami a zelenými kopci. Oproti tomu domov zvířecích lidí Battahl je mnohem nebezpečnější místo. Pískem zasypané kaňony brázdí nehostinnou poušť a hlavní město se rozkládá na ruinách dávno ztracené civilizace.

Dragon's Dogma 2 vypadá zatraceně lákavě a snad na něj nebudeme čekat dlouho. Hra vyjde na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.