Jak se bude hrát Dragon's Dogma 2? Čekejte větší svět a svobodu

14. 6. 2023 10:29 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tři týdny poté, co tvůrci udělali fanouškům radost novými záběry z Dragon's Dogma 2, se vytasili ještě s videem, v němž šéf vývoje Hideaki Icuno komentuje trailer a vypichuje důvěrně známé, ale i nové či rozšířené herní mechaniky. Podívat se můžete výše.

Šéf slibuje dramatický příběh plný intrik a situací, v nichž vám samým napětím bude srdce bít až v krku. Víc pochopitelně neprozradil, jen naznačil, že důležitou roli budou hrát postavy z plakátu hry: Lučištnice Ulrika a antropomorfní kněžka Nadinia. Ve videu lze také zahlédnout potutelně se usmívajícího krále, který, soudě dle výrazu ve tváři, naprosto jistě kuje nějaké pikle, stydlivého asiprince a dámu, které kvůli nedostatku bližších informací budeme říkat Yennefer.

Při komentáři herní stránky pak Icuno de facto potvrdil, co už jsme po předchozí upoutávce tušili – Dragon's Dogma 2 nemíní spravovat, co funguje, a nechystá se proto konceptuálně nějak výrazně vymezit proti prvnímu dílu nebo jeho skvělému datadisku. Opět nás čeká otevřený fantasy svět plný impozantních zrůd, s nimiž se pustíte do křížku, u čehož vám bude asistovat jeden vlastnoručně vytvořený podržtaška spolu s až dvěma dalšími, které si můžete vypůjčit od ostatních hráčů.

Výběr povolání a zaměření hrdiny by měl být širší než dřív a měl by nabídnout větší svobodu v řešení svízelných situací, ať už se chcete spolehnout na rychlost a udolat obrovitou opozici tisícem malých zranění, jedním seknutím gigantického obouručního meče, nebo třeba ohnivou magií. K témuž by měla posloužit i vylepšená reaktivní fyzika, která vás nechá pod nestvůrou kupříkladu zbořit most či jí podtrhnout nohy a povalit na záda, aby šla lépe pobodat.

Mapa bude prý čtyřikrát větší než dřív, což zní na jednu stranu dobře, ale na tu druhou by mě zajímalo, zda bude tentokrát existovat nějaké trochu benevolentnější rychlé cestování, protože v Dragon's Dogma probíhal přesun po světě většinou tak, že jste prostě... drželi analogovou páčku dopředu. Ano, později si člověk mohl rozmístit pilíře a teleportovat se mezi nimi, ale doběhnout k vzdálenějším úkolům beztak trvalo klidně půlhodinku. Ve čtyřikrát větším světě už by asi přeci jen byla vhodná nějaká zrychlovadla.

Dragon's Dogma 2 míří na PlayStation 5, datum vydání stále upřesněno nebylo.