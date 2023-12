Stylová japonská RPG řežba Rise of the Ronin dorazí už v březnu

8. 12. 2023 4:18 | Novinky | autor: Adam Homola

Akční RPG Rise of the Ronin zaujalo už svým prvním představením loni a vysoko nastavenou laťku tvůrci ze studia Team Ninja drží i v aktuálním traileru. Ten je nejen plný nových scén, krásného světa a slibné akce, ale především nám na konci prozrazuje konkrétní datum vydání, které je už za rohem: 22. března 2024.

Rise of the Ronin tak vyjde už za pár měsíců, jen a pouze na PlayStation 5. Sony se tak bude moct už brzy pochlubit další exkluzivitou, která by mohla trend povedených příběhových akčních adventur z pohledu třetí osoby, v tomto případě navíc s důrazem na RPG, jen potvrdit. A tvůrcům z Team Ninja se to snad povede, ostatně za sebou mají kousky jako Wo Long: Fallen Dynasty, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Ninja Gaiden: Master Collection, Nioh, Nioh 2, Dead or Alive, nebo třebaHyrule Warriors.

Nová výprava do historického Japonska by tak měla být v dobrých rukách a může sloužit jako příjemný most mezi teď už pár let starým Ghost of Tsushima a chystaným japonským Assassin’s Creed.

Jinak pořád platí že ve hře hrajete za Ronina, tedy válečníka bez pána a tím pádem bez závazků. Válečníka, který si bude moct uplést osud tak, jak mu přijde pod ruce s tím, že primárním nástrojem tu budou sečné a bodné zbraně. Jak už ale napovídá i nový trailer, dojde i na různá udělátka, například v podobě křídel. Nebudou chybět ale ani přitahovací háky a s nimi spojený hbitý pohyb po prostředí.

Rise of the Ronin tak pořád vypadá jako jedna z nejzajímavějších chystaných her a o jejích pravých kvalitách se přesvědčíme už v březnu. Na vydání na jiných konzolích bych si já osobně nesázel, maximálně bysme se teoreticky mohli časem dočkat třeba PC verze, ostatně i Nioh vyšel nakonec i na PC. Taková spekulace je v současné chvíli ale předčasná, aktuálně platí prostě a jednoduše 22. březen na PlayStation 5.