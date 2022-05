Studio stojící za Dying Light chystá fantasy RPG s vývojáři z CD Projektu

19. 5. 2022 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Techland má za sebou na poměry délky vývoje stále ještě čerstvé vydání zombie akce Dying Light 2 Stay Human a myslím, že můžeme hovořit o velikém úspěchu, když se během prvních dvou měsíců prodalo na 5 milionů kopií.

Tvůrci už před časem přislíbili, že se o hru hodlají starat alespoň následujících pět let, podobně jako tomu bylo v případě prvního dílu. To ale neznamená, že by těchto pět let nedělali nic jiného. Pravděpodobně velmi předčasně se pochlubili svým dalším projektem, který v tuto chvíli nemá ani jméno, ale dostáváme alespoň první art (viz výše).

Víme také, že půjde o akční fantasy RPG zasazené do rozlehlého otevřeného světa. Bude to nová značka docela odlišná od všeho, co studio poslední roky tvořilo, která má poskytnout opravdový next-gen zážitek. Zajímavé je, že na hře budou pracovat nejen současní členové studia Techland s letitými zkušenostmi, ale také nově příchozí, kteří mají zkušenosti pro změnu ze studia CD Projekt RED, Ubisoftu, Arkane Studios, People Can Fly či Guerrilla Games.

Například o příběhovou stránku se postarají Karolina Stachyra a Arkadiusz Borowik, kteří se podíleli na vývoji her Zaklínač 2: Vrahové králů a Zaklínač 3: Divoký hon. Otevřený svět bude mít na starosti Bartosz Ochman se zkušenosti rovněž z třetího Zaklínače a Cyberpunku 2077.

Další noví členové týmu mají za sebou hry jako Prince of Persia: The Sands of Time, Mad Max, Deathloop či Horizon Zero Dawn. Zní to jako dobrá parta potenciálně schopná naplnit ambice projektu, které snad nemohou být malé.

Asi ještě potrvá pár let, než si tuto hru zahrajeme. Techland totiž neproslul dodržováním termínů: Zrovna Dying Light 2 Stay Human se opozdilo o několik let, až se začalo spekulovat, zda ještě vůbec někdy vyjde a zda je ve studiu vše v pořádku. O to příjemnější překvapení je, že to nakonec tak pěkně dopadlo.