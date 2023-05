Studio Molasses Flood pokračuje ve vývoji multiplayerového Zaklínače. Neobešlo se to beze ztrát

V březnu světem prolétla zpráva o tom, že vývoj multiplayerového Zaklínače s pracovním názvem Project Sirius prochází restartem a CD Projekt RED se s vývojáři ze studia Molasses Flood snaží o „zformování nového rámce pro celý projekt“.

Minulý týden polská společnost přispěchala s prohlášením, že se tohle formování povedlo a vývoj se vrátil do běžných kolejí. Navíc se zjevně nejedná o kompletní restart, kde by se muselo začínat od píky, protože pokračující tvorba bude vycházet z podstatné části prvků, které Molasses Flood již vyvinuli. CD Projekt RED je pak prý novým směrem nadšený, ale prozatím se nechystá mluvit o podrobnostech.

Změny v projektu se ale zjevně neobešly beze ztrát. Podle Ethana Gacha, autora webu Kotaku, propustilo studio v nedávné době 29 lidí. Vzhledem k tomu, že projekt prošel proměnou, mělo se změnit i složení týmu, který na něm pracuje, především na straně Molasses Flood. O práci přišlo 21 zaměstnanců z amerického týmu a 8 z polské pobočky.

Mezi propuštěnými je například Robert Bailey, nyní již bývalý technický narativní designér hry. Skutečnost oznámil na svém osobním profilu na Twitteru. Strukturální změny ovlivnily i umělecké oddělení, ze kterého byla propuštěná třeba Eleanore Falck, která se starala o návrhy prostředí.

Vzhledem k tomu, že studio podle LinkedInu zaměstnávalo jen několik desítek lidí, může propouštění znamenat opravdu velké změny. Oficiální vyjádření Molasses Flood ani CD Projekt zatím neposkytly.

Update: CDPR confirms layoffs at Witcher spin-off studio Molasses Flood. Says 29 devs affected and calls it the result of the game's reboot.



"Because the project changed, so has the composition of the team that's working on it – mainly on The Molasses Flood's side." pic.twitter.com/F0HwPcIYrx