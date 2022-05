Studio Arkane pracovalo na spin-offu pro Half-Life. Sledujte hodinový dokument

5. 5. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na Half-Life 2 vzpomínáme i po téměř dvou dekádách s láskou a také s mírnou hořkostí plynoucí z prostého faktu, že jsme se nikdy nedočkali završení příběhu doktora Gordona Freemana.

Pokud jste někdy druhý Half-Life hráli, určitě si vzpomenete na kapitolu We Don't Go to Ravenholm, která se od zbytku hry velmi podstatně lišila. Atmosféra najednou dostala výrazně hororovější nádech a temné uličky opuštěného města byly až po okraj naplněny pastmi, díky nimž jsme si mohli užívat na tehdejší dobu nevídané hrátky s fyzikou. No a samozřejmě nelze nevzpomenout na otce Grigoriho, velmi zvláštního duchovního, který se místo písma svatého oháněl puškou.

O Ravenholmu nepíšeme náhodou, právě on se totiž měl zjevně stát dějištěm spin-offu, na kterém místo Valve pracovalo studio Arkane, známé díky Dishonored, Prey a nedávnému Deathloopu. Projekt odhalil kanál Noclip novináře Dannyho O'Dwyera, který se zaměřuje na profily herních studií či příběhů vzniku konkrétních her.

Právě díky Noclipu se můžete podívat na zhruba hodinový dokument, který ukazuje množství záběrů ze zrušené hry. Ta měla v průběhu vývoje celou řadu názvů, jako je Half-Life 2: Episode 4 nebo Return to Ravenholm. V archivech Arkane se z ní uchoval velmi slušný kus na to, abyste si dokázali o její plánované podobě udělat dobrou představu.

Navrací se otec Grigori a hrátky s fyzikou, záběry ukazují i záběry ze soubojů. Zajímavé je, že ačkoli Arkane čerpá z předlohy jiného studia, rukopis vývojářů i nápady, které se posléze ukázaly v jejich dokončených projektech, jsou jasně patrné.

Série Half-Life se naposled připomenula předloni velmi vydařeným VR titulem Half-Life: Alyx. I on rozvířil teorie o tom, že by se bájemi a touhou opředený třetí díl přeci jen někdy mohl na trhu objevit. Zda se tak stane, je ale pořád ještě ve hvězdách.