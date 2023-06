Středověká strategie Field of Glory: Kingdoms otestuje vaši autoritu

8. 6. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už zhruba rok víme, že se ve studiu AGEOD pracuje na rozšíření strategické ságy Field of Glory. Novinka jménem Field of Glory: Kingdoms nás ve formátu grand strategie zavede do středověku a po vzoru předchůdce opět nabídne fantastické lákadlo v podobě provázání s bitevním simulátorem, tentokrát se skvělým Field of Glory II: Medieval. To znamená, že bitvu, jejíž státnické okolnosti strategicky ošéfujete v Kingdoms, můžete exportovat do Medieval, ručně si zaválčit, co hrdlo ráčí, a výsledek zas přenést zpátky do Kingdoms.

Vydavatelská společnost Slitherine včera uspořádala festival Field of Glory Day, během nějž krom diskuzí s historiky a akademiky přišla řada i na nové informace ohledně chystané hry. Středověké vladaření stálo na trochu jiných základech než to starověké, které zpracovává velkostrategický předchůdce, Field of Glory: Empires. Kingdoms to budou reflektovat novým systémem autority a vzdoru.

Autorita vašeho vladaře i jeho vliv a druh vztahu s vazaly a poddanými bude výrazně vstupovat prakticky do všech vrstev hratelnosti. Respektovaný vládce snadněji prosadí edikt, umravní opozici či vyhlásí válku, ale vysoká autorita mu zas na záda maluje terč, do kterého se při vhodné příležitosti milerádi strefí třeba ambiciózní sousedé. Víc kohoutů, jedno hnojiště, znáte to.

Daleko větší roli také bude hrát náboženství a hra hodlá simulovat i kulturní napětí mezi křesťanským a muslimským blokem. To může realistickým způsobem přerůst až v krvavý konflikt či případně například bitvy o svatá města jako Jeruzalém či Mekku.

Do dění bude též zasahovat nový systém dynastického zápolení, takže si budete muset dát zatracený pozor třeba na strýčka, který krhavým zrakem sleduje, jak se vám narodil mladý dědic trůnu, když zálusk na žezlo měl i dospívající bratranec. Pro dýku se nepůjde daleko a džbánek otráveného vína zaručeně zpestří každý středověký hodokvas.

Tvůrci sami zmiňují, že středověk byl tvarován feudálními vztahy a při tvorbě hry udělali vše pro to, aby tento fakt přetavili do herních mechanismů a výsledek působil co nejrealističtěji. Za stejným účelem proto také rozšířili například zpracování druhů vojenských jednotek – bude velký rozdíl, zda budete komandovat stálou armádu, žoldáky nebo třeba nepříliš dobrovolně zverbované odvedence.

Řeč čísel se jeví vcelku impozantně: Field of Glory: Kingdoms nabídne 375 frakcí, 325 vojenských jednotek, 600 budov, 14 druhů náboženství a 90 kulturních vlastností. Hra míří na PC, ale datum vydání zatím není známé. Slitherine nicméně ještě loni v prosinci tvrdili, že se můžeme těšit na rok 2023.

Kdo sérii nezná a chtěl by zjistit, zda nabízí zážitek, který mu vyhovuje, má vcelku ideální možnost. V rámci zmíněného festivalu je totiž celá série na Steamu ve výrazných slevách: Grand strategie Field of Glory: Empires stojí o 40 % míň a vyjde na 20 eur, s ní spolupracující bitevní simulátor Field of Glory II je dokonce zcela zdarma, můžete si ho stáhnout a zůstane vám navždy. Kolekce všech sedmi rozšíření je pak zlevněná o 62 % a stojí 41 eur. A kdo by se chtěl na vydání Kingdoms připravit nákupem bitevního simulátoru Medieval, zaplatí 12 eur, tedy polovičku oproti normálu. Akce potrvá do 12. června.