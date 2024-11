Středověká budovatelská strategie Manor Lords se dočká nových map i lepší distribuce piva

25. 11. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Středověcí Manor Lords vzali letos na jaře útokem žebříčky prodejů, kdy jen během prvního dne prodali milion vstupenek do svého předběžného přístupu. Jelikož je ale budovatelská strategie dílem jediného vývojáře, který si říká Slavic Magic, trvá její vývoj logicky poměrně dlouho. Tvůrce se tak před časem nechal slyšet, že si hodlá dávat načas, protože kvalita má přednost před kvantitou, teď ovšem konečně nastínil, co nás čeká v příštím patchi.

V updatu se můžete těšit na dvě nové mapy, upgrady pro budovy i na přepracovaný systém distribuce vody a piva, který by měl zlepšit funkčnost hospod a studen.

zdroj: Slavic Magic

Změny čeká také systém ekonomiky, kdy Slavic Magic momentálně testuje úpravy týkající se tržišť a distribuce zboží, aby byl prodej a nákup intuitivní, snadno srozumitelný a zároveň zábavný. V chystaném updatu se můžete těšit také na filtrování zboží, což je jedna z funkcí, po které hráči a hráčky nejvíc volali.

zdroj: Slavic Magic

Autor také poděkoval za nominace na The Game Awards 2024, kde se Manor Lords objevují v kategorii nejlepší nezávislý debut a nejlepší sim/strategie. „Cením si toho, ale samozřejmě mám před sebou ještě spoustu práce. Hra je stále v předběžném přístupu a vím, že je spousta funkcí, úprav a oprav, které vyhlížíte,“ píše Greg Styczeń.

Update s dvojicí nových map a dalšími novinkami by do Manor Lords na Steamu měl zamířit v nadcházejících týdnech. V plné verzi by středověká budovatelská strategie měla vyjít někdy v příštím roce.