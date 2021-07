Strategie Age of Darkness: Final Stand vypadá jako zdatný konkurent They Are Billions

22. 7. 2021 15:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete si ještě na They Are Billions, zajímavě stylizovanou a velmi úspěšnou realtimovou strategii s pozoruhodným počtem nepřátel? Tak té se začíná rodit na první pohled solidní konkurence. Australské studio PlaySide představilo strategii Age of Darkness: Final Stand, která má jedno zajímavé eso v rukávu.

I když už jsme viděli hry s opravdu velkými počty nepřátel, pokaždé to bere dech. V Age of Darkness se na vás a vaše postupně budované a neustále opravované městečko může v jednu chvíli valit až 70 tisíc zplozenců zla, kteří umí jen a pouze ničit.

Abyste noční příval bestií přežili, vyrážíte ve dne se svou družinou hrdinů na průzkum okolí, kde rovněž nebude o boje nouze, ale zároveň tam najdete suroviny potřebné pro rozšíření své usedlosti a zbudování jejího opevnění.

zdroj: Foto: PlaySide

Váš dokonalý plán chtě nechtě bude mít jednu slabinu. Jakmile padne noc, budete si muset vybrat jeden z postihů. Pokud s ním ale přečkáte do úsvitu, budete naopak odměněni požehnáním do dalšího dne. A ještě jedna věc vám bude pořádně znepříjemňovat život, ta, která je oním avizovaným esem v rukávu – fog of war.

Ano, jedná se o jeden z nejklasičtějších prvků realtimových strategií zahalující mapu černým povlakem, který vám brání okamžitě vidět, co se kde nachází. Jenže tato mlha je v Age of Darkness dynamická a to ona může za to, že se po světě potulují obrovské hordy vražedných příšer.

Pokud se vaši vojáci či hrdinové ocitnou v jejím sevření, klesne jim bojeschopnost. Zároveň se z ní neustále řinou nové proudy nepřátel, a pokud se náhodou stane, že tato mlha zvaná Závoj pohltí jednu z vašich budov, tak ji přemění na nové místo zrodu nepřátel.

Závoj vám bude dělat problémy i během slunečného dne a průzkumu okolí s hrdiny. Ještě štěstí, že se ti hrdinové neustále vylepšují, a odemykají si tak speciální schopnosti, což z nich činí klíčové figurky při obraně před nočními nájezdy.

Nevím, jak vám, ale mně to zní tak, že Age of Darkness: Final Stand má opravdu hodně co nabídnout. Respektive teprve bude mít, od letošního listopadu v předběžném přístupu na Steamu.