Strategické RPG Disciples: Liberation nevypadá v běhu vůbec špatně

15. 6. 2021 16:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Letitá série Disciples se letos vrátí se svým čtvrtým dílem Liberation, který se během letošní E3 pořádněji ukázal a ubezpečil nás, že na prvním místě budou stále taktické tahové souboje na hexovém plánu.

Jednou z novinek tohoto dílu budou tři druhy akčních bodů. Za modré můžete postavou hýbat po plánu, za červené používat její schopnosti a zlaté můžete využít k obojímu. Možná to zní jako detail, který ale může skýtat zajímavou svobodu a hloubku v tom, co chcete ve svém tahu dělat.

Hexová bojiště nebudou vůbec pustá, právě naopak budou plná překážek a zabarvených polí, na kterých když ukončíte svůj tah, dostanete zásah bleskem, například. Celá bitva působí jako pořádně pohledná výměna nejrůznějších efektů a vypadá to vážně k světu.

zdroj: Kalypso Media

Mimo taktické bitvy budete v reálném čase objevovat rozlehlý svět ze sedla svého koně, případně budete hezky po svých prozkoumávat jeden z mnoha dungeonů. Snad na každém kroku se nabízí příležitost k boji, ale i k nějakému tomu úkolu.

Misí má být ve hře vážně dost, přes 270, a na dohrání příběhové kampaně si připravte velmi slušných 80 hodin. A protože je Disciples: Liberation vedle tahové strategie také pravověrným RPG, počítejte s mnoha statistikami a druhy vybavení, stejně jako s nadabovanými dialogy a důležitými volbami, které vyústí v jeden z pěti možných konců hry. Nakonec pro soutěživé hráče bude připravený ještě kompetitivní multiplayer pro dva.

Do ponurého světa oživené série bychom se měli vydat ještě letos na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S, přičemž předobjednávky již běží. Pokud si hru chcete nejprve vyzkoušet, zkuste štěstí s přihláškou do uzavřené bety, která startuje pozítří a poběží do 11. července.