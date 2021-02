RPG série Disciples znovu ožívá. Letos dostane temný a velmi dlouhý čtvrtý díl

13. 2. 2021 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

První díl série Disciples s podtitulem Sacred Lands vyšel již v roce 1999 a byl odpovědí na Heroes of Might and Magic. Šlo o velké RPG s tahovými souboji, což platilo i o pokračování Disciples II: Dark Prophecy z roku 2002 a Disciples III: Renaissance z roku 2010. Nyní se série po téměř 11 letech znovu probouzí a láká na čtvrtý díl Disciples: Liberation postrádající číselné odlišení.

Disciples: Liberation chce být dospělým a temným strategickým RPG, v němž si vytvoříte vlastní frakci a budete bojovat za osvobození země Nevendaar. Do svých řad budete najímat bojovníky z ostatních frakcí, ať už půjde o normální lidi, nebo nemrtvé vzkříšené šílenou královnou.

Společně budete bojovat s nepřáteli v tahových soubojích, schraňovat potřebné zdroje, budovat vlastní základnu a plnit jeden úkol za druhým. Tvůrci rozhodně nešetřili na příběhové kampani, která vás na ploše tří aktů zahrne 270 úkoly, jejichž dokončení vám zabere minimálně 80 hodin. Po takové době se díky důležitým volbám dostanete k jednomu z pěti možných konců hry.

Zní to megalomansky a těžko si představit, že by každý jednotlivý úkol byl unikátní a hodný zapamatování, ale třeba nás designéři ještě překvapí. Hra samotná se nám zatím pořádně neukázala, ale to, že chce být temným a dospělým RPG, potvrzuje prvním trailerem výše. Atmosféru jistě má.

Disciples: Liberation vyjde koncem letošního roku na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S, ale pokud si hru chcete vyzkoušet dřív, zkuste štěstí s uzavřenou alfou. Hru vyvíjí studiu Frima, které má na kontě pár plošinovek, adaptace stolních her Carcassonne a Colt Express a titul pro VR. Doufejme tedy, že vědí, co dělají a že si vydavatel Kalypso Media značku Disciples dobře pohlídá.