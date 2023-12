Starfield obohatí dopravní prostředky a nové technologie

13. 12. 2023 10:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Starfield si nakonec z nedávných The Game Awards neodnesl ani jednu sošku a prozatím to ke smutku Todda Howarda (a samozřejmě celé Bethesdy) nevypadá, že by z „první nové značky po 25 letech“ byl okamžitý hit s extrémně dlouhou životností, jako tomu bylo třeba v případě nesmrtelného Skyrimu.

Vývojáři se ale nevzdávají a hru hodlají nadále nejen opravovat, ale i vylepšovat novým obsahem. Kromě chystaného velkého DLC tedy můžete čekat i pravidelné aktualizace. Příslib vychází z příspěvku na diskuzních fórech Reddit, kde Bethesda komentovala vydání malého opravného patche, který řeší problém s neobytnými asteroidy, pronásledujícími hráče napříč vesmírem.

V návaznosti na to se vývojáři pochlubili, že aktuálně pracují na implementaci celé řady hráčských požadavků. Mimo jiné jde o opravy chyb v questech nebo technologie FSR 3 a XeSS. V budoucnu se tým zaměří na další dosud chybějící aspekty, jako jsou městské mapy, oficiální podpora modifikací a v neposlední řadě i nové metody cestování.

Poslední jmenovanou novinku prozatím Bethesda nijak nespecifikuje, logicky ale zřejmě půjde o dopravní prostředky, s nimiž budete moci překonávat delší vzdálenosti na povrchu planet. Ty prozatím ve hře zcela chybí, dočkat bychom se jich měli v příštím roce. Vydávání aktualizací a oprav by se údajně mělo ustálit na intervalu šesti týdnů.

Starfield si od Kuby v recenzi vysloužil sedmičku s tím, že je až příliš podobný předchozím hrám od Bethesdy se všemi problémy, kterého z toho plynou. Zároveň ale nabízí řadu zajímavých příběhů a pohledné technické zpracování.