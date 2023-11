Na Steamu hraje víc lidí Skyrim než Starfield

16. 11. 2023 12:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Rozmáchlá vesmírná odysea Starfield od Bethesdy si sice možná připsala nejsilnější start v historii studia, ale zdá se, že se v čele pelotonu nezvládla udržet příliš dlouho. V rámci předplatného Game Pass bude situace nejspíš jiná, ale na Steamu už ji co do počtu aktivních hráčů vcelku bez problémů překonává jiná stálice od stejných autorů, totiž nestárnoucí The Elder Scrolls V: Skyrim.

V tento moment se například všem třem edicím Skyrimu (tedy původní hře, verzi pro virtuální realitu a speciální edici z roku 2016) věnuje dohromady 14 691 drakorozených. Vesmír Starfieldu přitom hostí pouze 10 840 kosmických pionýrů.

Uvidíme, zda se poměr aktivních hráčů nějak výrazněji změní, až do Starfieldu dorazí avizovaná oficiální podpora fanouškovských modifikací, k čemuž by mělo dojít příští rok.