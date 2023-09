Starfield příští rok přidá oficiální podporu modifikací

11. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O životnosti Starfieldu rozhodnou, jako v případě jiných her od Bethesdy, modifikace. Šikovná komunita by tak mohla napravit některé neduhy, které epické sci-fi trápí. Jako například nudný průzkum, neintuitivní uživatelské rozhraní nebo bezzubé střílení. Oficiální podpora modů a nástroje by do hry měly přibýt příští rok. V rozhovoru pro Famitsu to řekl sám šéf vývoje Todd Howard.

„Umožní vám stvořit téměř cokoliv. Ostatně tak, jak jste na to zvyklí u našich předchozích her. Podporu uvolníme příští rok a bude to velké. Sami jsme zvědaví, co hráči vytvoří,“ řekl Howard s tím, že se například počítá s přidáváním nových, mimozemských živočichů.

Většina existujících modifikací je totiž spíše estetického rázu – jako například různé úpravy textur. Hlubší zásahy do hry lze provádět skrz známý Script Extender, který dokáže předělat i uživatelské rozhraní. Na obsahové mody, jako jsou třeba nové questy, předměty a lokace, si ale budeme muset počkat právě na vydání modovacích nástrojů.

Kreativní komunita ale nezahálí a hru upravuje i bez oficiálního vercajku. Existují už dodatky, které přidávají podporu DLSS a XeSS, různé předělávky inventáře nebo třeba žertovná modifikace, která při svícení baterkou promítá podobiznu šéfa Xboxu, Phila Spencera. Pokud si vaše konfigurace nesedla s hardwarovými požadavky, můžete sáhnout po Potato Modu, který sice ze Starfieldu udělá ošklivé RPG s grafikou her z roku 2008, razantně ale sníží výpočetní nároky.