Komunita přidala do Starfieldu podporu DLSS a XeSS

Mnoho hráčů se již vesele prohání světem masivního RPG Starfield, kde například úspěšně staví vesmírné lodě ze známých sci-fi značek, případně se chlubí tím, jak hra zvládá zachraňovat životy. A jelikož jde o titul od Bethesdy, samozřejmě nezůstala pozadu ani modderská komunita, která již aktivně přichází s různými „vylepšováky“.

Hráči na PC pravděpodobně ocení modifikaci, která do hry neoficiální cestou přidává podporu upscalovacích technologií DLSS (pro karty od Nvidie) a XeSS (převážně pro karty Intel Arc).

Jak asi víte, hra v základu nabízí pouze podporu konkurenčního AMD FSR 2, které rozhodně není k zahození, ale také občas nedosahuje až tak přesvědčivých výsledků. Proto se tvůrce s přezdívkou PureDark rozhodl vytvořit mod Starfield Upscaler – Replacing FSR 2 with DLSS or XeSS, který si může kdokoliv bezplatně stáhnout a zlepšit si chod hry.

Nárůst výkonu bude samozřejmě záležet na druhu vaší karty, stejně jako na síle procesoru. Rozhodně se ale hodí upozornit, že modifikace podporuje pouze DLSS 2, nikoliv novější a vyspělejší verzi DLSS 3.

zdroj: Foto: NexusMods

Když už se ale skloňují modifikace, samozřejmě se nesmí opomenout ani práce Iana Pattersona a Stephena Abela, kteří měli dost napilno a do světa už stihli vypustit Starfield Script Extender (SFSE). Jedná se o nástroj, který dodává dodatečné možnosti pro skriptování a další funkce, díky čemuž se pravděpodobně stane základem pro drtivou většinu pokročilejších modů. Extender ale funguje pouze ve Steam verzi hry.

Mezi další modifikace, které stojí za zmínku, patří třeba ta, jež do hry přidává ikony tlačítek z PlayStationu, což se hodí v případě, kdy hrajete s pomocí ovladače DualSense. Upravit si ovšem také můžete HUD, inventář nebo ukazatel zdraví. Jestli se některou z nich rozhodnete použít, jistě přijde vhod i Achievement Enabler, který vám i nadále umožní získávat trofeje a herní úspěchy.

Hráči na konzolích se mezitím mohou podívat na podrobný rozbor jejich verze od těch nejpovolanějších lidí z Digital Foundry. Z něho zjistíte, že se na Series X hra renderuje v rozlišení 1440p a následně se upscaluje do 4K, zatímco na Series S je to z 900p do 1440p.

Hráči na těchto strojích se musí spokojit se 30 FPS. Na druhou stranu je alespoň příjemné, že se vývojářům tuto cílovou snímkovou frekvenci daří v drtivé většině případů držet velice stabilní. Výjimkou jsou zalidněná velká města.

Starfield vychází 6. září na PC a Xbox Series X/S. Patříte-li mezi majitele dražší edice, můžete hrát již od 1. září.