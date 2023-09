Fanoušci ve Starfieldu staví slavné sci-fi raketoplány

Starfieldu bychom toho mohli upřít mnohé, ale čím trefila Bethesda pověstný hřebíček na hlavičku, je editor mezihvězdných plavidel. Ten vám totiž umožňuje poměrně svobodné a intuitivní stavění interplanetárních pohybovadel, které můžete vybavit nejen různými generátory, motory a zbraněmi, ale i desítkami kosmetických dílů a součástek.

Hráčské komunitě samozřejmě netrvalo dlouho, aby v nejnovějším sci-fi RPG vytvořila ikonické raketoplány z populárních vědeckofantastických filmů, seriálů a her. Zdaleka nejobsáhlejší knihovnou se honosí TikToker s přezdívkou spectrexgaming, kterému se povedlo sestavit třeba batmanův Batwing, slavný Millenium Falcon, Serenity z kultovního seriálu Firefly nebo Normandy z Mass Effectu.

Ostatně jedny z nejčastěji zastoupených modelů pochází z jiné hry: Halo. Narazíte třeba na bitevní loď Pelican nebo UNSC fregatu Forward Unto Dawn, která vznikla v měřítku jedna ku čtyřem, protože editor Starfieldu umožňuje stavět „jen“ sto metrů dlouhá plavidla.

The Halo UNSC frigate called Forward Unto Dawn has been remade in Starfield by VantaGenesis! It’s roughly a 1:4 recreation with Starfields 100m length limit for ship building. #STARFIELD #Halo pic.twitter.com/6Xzv1td8LV