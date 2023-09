Starfield má nejsilnější start v historii Bethesdy. Space operu si už zahrálo přes 6 milionů lidí

Starfield si už zahrálo přes 6 milionů lidí, díky čemuž si nové sci-fi RPG vysloužilo titul nejúspěšnějšího startu hry z portfolia Bethesdy. Na jedné straně úctyhodnému číslu jistě pomohlo okamžité vydání v Game Passu, na straně druhé se americké studio tentokrát muselo obejít bez početné hráčské základny PlayStationu.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW