Staré hry od Bethesdy by mohly rozšířit Game Pass, rozhodnutí je na Spencerovi

24. 9. 2020 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Akvizice Bethesdy Microsoftem je patrně největší událostí tohoto týdne, v těsném závěsu následovaná spuštěním předobjednávek nové generace Xboxů. Microsoft rekordním nákupem v podstatě vyřešil dlouhodobý problém s nedostatkem zajímavých značek pod svými křídly, součástí obchodu jsou totiž kromě Bethesdy i taková studia, jako je id Software, Arkane, Tango Gameworks nebo třeba MachineGames, kteří momentálně spravují značku Wolfenstein.

Ve speciálním podcastu téma akvizice řeší osoby z nejpovolanějších, a sice šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer, jeho kolega Larry Hryb, jehož můžete znát spíše pod přezdívkou Major Nelson, a na druhé straně viceprezident Bethesda Softworks Pete Hines a výkonný producent Bethesda Game Studios Todd Howard.

Právě Hines se v rozhovoru zmínil o možnosti, že by celý rozvětvený katalog her, které má Bethesda momentálně ve svém portfoliu, mohl rozšířit nabídku Game Passu. Zmínil, že filozofií Todda Howarda je touha rozšířit vlastní hry mezi co největší počet hráčů. Howard říká, že je za nimi ohromné množství práce, studia pro ně žijí a on sám chce, aby jeho dílo mohl vyzkoušet co největší počet členů herní komunity.

Game Pass je z pohledu Bethesdy pro tento účel naprosto dokonalým nástrojem. Z rozhovoru vyplývá, že rozhodnutí zařadit kompletní katalog her do Game Passu bude záležet na rozhodnutí Phila Spencera, Hines a Howard to ale považují za potenciální skvělý krok.

Game Pass si udržuje relativně stabilní počet dostupných her, který se pohybuje kolem stovky titulů. Otázkou zůstává, zda by implementace celého portfolia nově získaných studií neznamenala taktéž zvýšení ceny. Hry od Bethesdy a přidružených studií se nicméně v Game Passu objevovaly už v minulosti, ať už hovoříme o Falloutu 4 nebo 76, sérii Dishonored nebo třeba i The Elder Scrolls Online.