Star Wars Outlaws brzy ulehčí povinné pasáže s plížením

9. 9. 2024 11:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční adventura s otevřeným světem z univerza Hvězdných válek brzy dostane patch, který zlehčí některé pasáže, jimiž se s Kay Vess musíte proplížit. Šéf vývoje Star Wars Outlaws Julian Gerighty je označil za neférové a neúměrně trestající – pokud vás v nich nepřátelé spatří, mise automaticky končí neúspěchem a hra vás vrátí k nejbližší uložené pozici. Gerighty v rozhovoru pro GamesRadar+ uvedl, že by update měl dorazit do deseti dnů.

Pasáže s povinným plížením podle něj tým navrhoval tak, aby budovaly napětí, neměly ovšem působit neférově. Podle hráčské odezvy tak ale zřejmě působí. „Je to problém, který vyvstal během posledního týdne a na nápravě už pracujeme v rámci patche, který by měl vyjít zhruba za deset dní,“ uvedl šéf vývoje Outlaws.

„Zaměříme se třeba na jednu z raných misí na Miroganě, která je opravdu hodně přísná. A to je podle mě chyba, kterou můžeme opravit. Nemyslím tím, že možnost selhat odstraníme úplně, ale existuje spousta snadných řešení, díky kterým bude průchod touto misí zábavnější a podmínky srozumitelnější,“ vysvětluje Gerighty.

V rozhovoru také přiznal, že ho trochu zklamaly recenze a nízká hodnocení – na agregátoru hodnocení Metacritic mají Star Wars Outlaws skóre 76 ze 100, já jsem u nás v recenzi sáhla po známce 7/10. „Metacritic mě trochu zklamal. Odezva médií a kritiků je pro nás samozřejmě důležitá, ale hráčům se naše hra opravdu líbí,“ tvrdí Julian Gerighty.

zdroj: vlastní video redakce

Kritické ohlasy prý v něm a jeho týmu vyvolaly hrdost, štěstí i pocit úspěchu, přesto by si ale přirozeně přál vyšší hodnocení. „Vytvořili jsme hru, kterou budou miliony lidí hrát další roky, a my ji nikdy nepřestaneme vylepšovat. Dobře, to je lež – asi ji eventuálně přestaneme vylepšovat, ale teď se soustředím na to, abychom nepřestali,“ věští Star Wars Outlaws dlouhou a zářnou budoucnost.

Vzhledem k existenci season passu už teď víme, že se akční adventura ze světa Hvězdných válek dočká alespoň nějakého dodatečného obsahu, a to včetně příběhových přídavků. Ještě před vydáním si Ubisoft za tento krok vysloužil kritiku, podle některých hráčů jde o zpoplatněný násilím vystřižený obsah ze hry, který má být její součástí už v základu.

Zatím se nezdá, že by Star Wars Outlaws naplnili velká očekávání, která Ubisoft od první singleplayerové hry s otevřeným světem z předaleké galaxie měl. Hodnota akcií firmy po vydání hry klesla a analytici odhadují, že se patrně prodává hůř, než francouzský vydavatel čekal. Vydavatelství se k prodejním číslům zatím nijak nevyjádřilo, ale v tomto případě může být i mlčení určitým indikátorem – zvlášť u společnosti, která se jinak nezdráhá pochlubit velmi specifickými rekordy.