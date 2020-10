Staňte se bohem a trýzněte věřící ve Fata Deum

14. 10. 2020 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Žánr božských simulací byl populární zejména v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Jeho největším propagátorem byl legendární (a taky trochu neblaze proslulý) Peter Molyneux, který má na kontě takové tituly, jako je Populous, Powermonger nebo etalon žánru, Black & White.

Molyneux na své dílo chtěl před několika lety navázat projektem Godus, který ale skončil velmi neslavně a možná si ještě vzpomenete na kontroverzi kolem hříčky Curiosity, jejíž vítěz měl kromě zvěčnění v Godu získat i nějaká ta procenta z prodejů.

Nechme ale pohádkáře Molyneuxe herní historii a věnujme se radši současným zástupcům žánru, jehož základy položil. Do škatulky her na vyšší mocnost se chce zařadit i titul Fata Deum. Také v něm se stanete bohem a dostanete do vínku schopnost ovlivňovat nebohé smrtelníky. Ti sice budou pořád mít nějakou tu míru svobodné vůle (což je k vzteku), ale i tak byste měli mít dost prostředků k tomu, abyste je ponoukali k bohulibé (tedy vám libé) činnosti.

zdroj: 42 Bits Studios

Podobně jako v Black & White se rozhodnete, jestli budete benevolentním pánbíčkem, nebo pěkně drsným starozákonním bohem pomsty, který každý přešlap trestá ohněm a sírou. Dle vašeho jednání pak budou vypadat i osady vaší svěřené civilizace, takže pokud chcete gotické věže a nemrtvé sloužící, víte, co máte dělat.

Fata Deum je hra pohanská, na nebesích tak nebudete dlít sami. O pozornost smrtelníků se budete přetahovat s ostatními členy panteonu, kteří mají na rozdíl od vás klasické role zástupců různých elementů.

Hra úspěšně prošla kampaní na Kickstarteru, kde vybrala skoro 60 tisíc eur, tedy o 10 tisíc víc, než vývojáři původně žádali. Příští rok by měla vstoupit do předběžného přístupu.