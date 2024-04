Stalker 2 se připomíná novým trailerem. Předvádí ukrajinský dabing

26. 4. 2024 16:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Do okolí černobylské jaderné elektrárny se dnes vedle oznámení data vydání simulátoru Chornobyl Liquidators vracíme ještě jednou, a to díky poněkud očekávanější hře. Studio GSC Game World totiž vydalo nový trailer na Stalker 2: Heart of Chornobyl. Je sice poměrně krátký, atmosféry z něj ale můžete načerpat víc než dost.

Video s názvem Not a Paradise ukazuje několik výjevů z města Pripjať a zbytku Zóny, ve které se to jen hemží nebezpečnými anomáliemi a vražednými mutanty. Vůbec poprvé v něm také můžete slyšet ukrajinský dabing, který hra nabídne vedle tradiční angličtiny.

Stalker 2 vyjde letos 5. září, tedy pokud nedojde k dalšímu z řady odkladů. Hra má časovou konzolovou exkluzivitu na Xboxu, hned od dne vydání si ji budete moci zahrát v rámci předplatného Game Pass, a to jak na Xboxu Series X/S, tak na PC, případně v cloudu.

Autorské studio na počátku ruské agrese vůči Ukrajině přesunulo podstatnou část vývoje do Prahy. Značka Stalker se vrací po dlouhých patnácti letech, novinka slibuje starý známý mix střílečky, immersive simu a hororu, kterým se proslavila už v prvotině z roku 2007. Pokud se na příchod nového pokračování chcete připravit a nehrajete na PC, vydali před časem autoři vůbec poprvé kolekci předchozích tří her (Shadow of Chernobyl, Clear Sky a Call of Pripyat) i na konzolích. V naší recenzi si Stalker: Legends of the Zone vysloužil hodnocení 7/10.