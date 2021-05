Stalker 2 může klidně vyjít i na PlayStationu, exkluzivita je jen časová

3. 5. 2021 12:39 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z nejočekávanějších her letošního roku je dlouho odkládaný a ve vývojářském pekle roky trpící STALKER 2. Když už jsme skoro ani nedoufali, že by k návratu do zamořené Zóny kolem černobylské jaderné elektrárny mohlo dojít, překvapilo nás loňské odhalení v rámci červencové Xbox Games Showcase.

Nový STALKER 2 byl až dosud prezentován jako exkluzivita pro PC/Xbox Series, značka se vůbec poprvé měla vydat na konzolovou platformu. Jak se ale zdá, Xbox nebude, respektive nemusí být tou jedinou konzolí. Z interních dokumentů Microsoftu (skz WCCFTech) totiž vyplývá, že Stalker má na platformě pouze tříměsíční exkluzivitu. Po jejím uplynutí tak nic nebrání tomu, aby si jej mohli užít i hráči na PlayStationu 5.

STALKER 2 je dle zveřejněných informací plánován na 4. kvartál letošního roku, přesný termín tedy bohužel zatím neznáme a s ohledem na vlnu odkladů a komplikace s vývojem uprostřed koronavirové pandemie není úplně jisté, zda se letos skutečně dočkáme.

Dokumenty také ukazují, že například Tetris Effect: Connected má taktéž pouze půlroční exkluzivitu, oproti tomu oznámená akční adventura The Gunk bude výhradním titulem pro Xbox navždy.