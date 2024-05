Spoluzakladatel Rockstaru pracuje na nové hře v otevřeném světě

16. 5. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jeden ze zakladatelů Rockstaru, Dan Houser, v roce 2020 společnost opustil a založil si vlastní studio Absurd Ventures. Teď, téměř po čtyřech letech, vyplouvají na povrch kusé informace o tom, na čem jeden z otců série Grand Theft Auto vlastně pracuje. Dobrou zprávou je, že se stále drží žánru, který mu jde nejlépe – otevřených světů.

Právě kolem těch se ostatně točí i poslání studia: Vytvářet narativní světy, postavy a psát příběhy pro velké spektrum žánrů napříč různými médii. Jak to bude vypadat ve skutečnosti, se dozvíme možná už letos, protože Absurd Ventures má vydat hned dva projekty. A Better Paradise a American Caper budou dva odlišné světy, které začnou vyprávět příběh skrz podcast v případě prvního jmenovaného a prostřednictvím vizuální novely v případě American Caper. Následně se oba příběhy přetransformují skrz různé formáty a platformy. Jestli mezi nimi někdy budou i hry, čert ví.

Jistě zajímavý experiment a hříčka s médii jako takovými, která může být hodně zajímavá, ale s hrami toho American Caper ani A Better Paradise (zatím) nemají moc společného. Naštěstí to nejsou jediná díla, která v Absurd Ventures vznikají. Studio vedle toho totiž hledá hlavního designéra hratelnosti pro dosud neoznámenou akční adventuru v otevřeném světě.

Z inzerátu toho o ní zatím moc nevyčteme, kromě snad ambicí být nejlepší z nejlepších v průmyslu, soustředění na souboje a zaměření na vícero herních módů. Není to navíc jediná seniorní role, kterou Absurd Ventures pro hru hledají, což naznačuje, že vývoj je ve velmi rané fázi.

Na projektu by ale měl pracovat i další bývalý zaměstnanec Rockstaru – Michael Unsworth – scenárista série Red Dead Redemption, GTA IV, GTA V, ale i LA Noire. Čili významných jmen a talentů je ve firmě nejspíš víc než dost. Můžeme se ale vůbec bavit o nějaké konkurenci případnému GTA VI? To se nejspíš dozvíme až za pár let.