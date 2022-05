Everywhere od producenta GTA V má být zhmotněním simulátoru života z Ready Player One

3. 5. 2022 13:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dlouholetý producent a herní designér Leslie Benzies opustil Rockstar rok po vydání Grand Theft Auto V, aby si spolu s bývalými kolegy zvukařem Matthewem Smithem a programátorem Colinem Entwhistlem založili vlastní nezávislé studio Build a Rocket Boy. To záhy oznámilo hru s otevřeným světem zvanou Everywhere v enginu Amazon Lumberyard.

Od té doby je kolem vývoje oficiálně už pět let téměř ticho. Tým dal v mezičase pouze vědět o přechodu na Unreal Engine a o výši investic, které se jim podařilo získat z různých zdrojů včetně čínského giganta NetEase. Podle konzultantské společnosti Beauhurst zvládl Benzies na vznik Everywhere sehnat přes 40 milionů dolarů (bezmála miliardu korun).

Podle příspěvku investiční společnosti Galaxy Interactive, která studio Build a Rocket Boy zařadila do svého portfolia, má být Everywhere zhmotněním Hry z Ready Player One, tedy obrovským multiplayerovým otevřeným světem, kde si budete moct dělat, co budete chtít.

zdroj: Galaxy Interactive

Nabídnout má jak epický příběh o mnoha kapitolách, tak i uživatelsky generovaný obsah v rámci virtuálního sandboxu, kde si dobrodružství bude tvořit sama komunita. Podle pracovních nabídek se počítá s integrací blockchainového řešení, komunitní tvůrci by si tak potenciálně mohli v Everywhere časem vydělávat.

Při všech příslibech metaverz od obřích korporací i nezávislých nadšenců do kryptoměn je jistá obezřetnost namístě, ale kdo jiný by měl vzdušný zámek proměnit v ten zděný než tým vedený někým, kdo jeden takový v podobě GTA Online už jednou zvládl postavit?

Everywhere je samozřejmě z popisu ještě o pár stupínků ambicióznější, takže nezbývá než si počkat na důkazy místo slibů, podrobnější informace a ukázky přímo od Build a Rocket Boy. Studio momentálně neslibuje ani datum vydání, ani platformy, vývoj ale budeme pozorně sledovat.