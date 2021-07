Spin-off The Witcher: Blood Origin přeobsazuje hlavní roli

Kromě druhé řady dobrodružství zaklínače Geralta připravuje Netflix také šestidílnou minisérii s podtitulem Blood Origin, která se má věnovat událostem předtím, než se propojily světy lidí, monster a elfů. V nedávné době přišel tenhle projekt o herečku obsazenou do hlavní role, která ji nakonec musela odmítnout kvůli střetu termínů s jiným natáčením. Tento problém se ale produkci už povedlo vyřešit.

Místo Jodie Turner-Smith se v roli válečnice a potulné muzikantky Eilé, žijící 1200 let před Geraltem, objeví Sophia Brown. Tu můžete znát třeba z čtyři roky staré adaptace Krásky a zvířete, případně ze seriálu The Capture.

The cast for prequel series THE WITCHER: BLOOD ORIGIN continues to grow



Sophia Brown joins as Éile, an elite warrior-turned-nomadic musician who is forced to return to the way of the blade after a grand reckoning on the Continent sends her on a quest for vengeance and redemption pic.twitter.com/mjlhqH4gIM