Michelle Yeoh si ve spin-offu The Witcher: Blood Origin zahraje elfskou bojovnici

Druhá sezóna Zaklínače s Henrym Cavillem v titulní roli není zdaleka jediný projekt z tohoto univerza, na kterém Netflix momentálně pracuje. Chystaný spin-off The Witcher: Blood Origin se bude odehrávat 1200 let před událostmi knih, a kreativita scenáristů v něm tak může naplno vyniknout. Mimo jiné tím, že v něm neuvidíme moc postav známých z předlohy.

Jednou z nových hrdinek je Scían, poslední z kmene nomádských elfích šermířů, která se v seriálu vydává získat ukradený posvátný meč. V roli pomstychtivé elfky se objeví malajsijská herečka s čínskými kořeny Michelle Yeoh, kterou můžete znát třeba z velkofilmu Tygr a drak či coby kapitánku Philippu Georgiou ze Star Trek: Discovery.

Michelle Yeoh is joining the cast of THE WITCHER: BLOOD ORIGIN as the sword-elf Scian, whose deadly quest to retrieve a stolen sacred sword will lead her on a journey that will change the outcome of the Continent. pic.twitter.com/YzTo3yvTic