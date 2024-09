Spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii z vás udělá kapitána pirátů

24. 9. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Ryu Ga Gotoku představilo o víkendu další spin-off své série Like a Dragon (dříve Yakuza). Po samurajích a tajných agentech nás tentokrát čeká pirátská tematika – fanoušky oblíbený Goró Madžima ztroskotá na ostrově kdesi v Tichém oceánu, ztratí paměť, a když se probere, rozhodne se namísto kariéry v Yakuze raději pátrat po ztraceném pokladu coby kapitán pirátské lodi. A samozřejmě se bude snažit si také rozpomenout, kým vlastně býval.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se odehrává po událostech Like a Dragon: Infinite Wealth, namísto týmového JRPG nás ale čeká velmi akční zážitek spíše po vzoru dřívějších dílů dlouholeté série. Vrací se i přepínání mezi dvojicí stylů, kdy Mad Dog čerpá z bojových umění obohacených o skákání a Sea Dog přichází s Goróvou variací na šavlový tanec v kombinaci se střelbou z křesadlových pistolí.

„Goró Madžima je vůbec poprvé jediným protagonistou této hry. I díky tomu je soubojový systém velmi odlišný, velmi rychlý, aby vystihoval Madžimovu jedinečnost,“ vysvětlil během streamu doprovázejícího oznámení hry její producent Rjósuke Horii.

Ve správné pirátské hře samozřejmě nemohou chybět lodní bitvy, a tak nebudou absentovat ani v Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Kromě toho vás pověří také péčí o posádku, správou lodi a jejím vylepšováním. Nepřijdete ani o populární naloďování a žádný díl Like a Dragon by nebyl kompletní bez karaoke, kde se můžete těšit na pořádné námořnické odrhovačky.

Pirátský spin-off Yakuzy vychází už 28. února 2025, a to na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One.

Už za měsíc by se oblíbená japonská série měla dočkat také seriálové adaptace od Amazonu.