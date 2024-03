Série Like a Dragon bude dál používat vlastní engine. Učí se ale u jiných technologií

27. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Like a Dragon (dříve Yakuza) už zvládla zdomácnět i u západního publika a mix bizarnosti a nečekaně hlubokých příběhů z lákavého prostředí japonského podsvětí zvládá v poslední době pumpovat do světa obsah jak na běžícím páse. Loni jsme se dočkali remasteru (a prvního západního vydání) historické odbočky Like a Dragon: Ishin!, mimo to vyšel také předělový díl Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, no a letos už Sega a studio Ryu Ga Gotoku potěšili zbrusu novým plnohodnotným pokračováním s podtitulem Infinite Wealth.

V rozhovoru pro magazín Type se o sérii rozhovořil technický ředitel Jutaka Ita. Uvedl, že je pevně spjata s vlastní technologií Dragon Engine, zároveň je ale důležité neusínat na vavřínech a dívat se, co umějí ostatní. Demonstroval to třeba na zmíněném loňském Ishinu, který autoři vybudovali na Unreal Enginu. Díky tomu měla hra lepší odlesky v jasných denních scénách a následně přišel požadavek, aby vývojáři na podobné efekty upravili i vlastní inhouse engine.

Ita říká, že noví členové týmu sice pracují s Dragon enginem, zároveň se ale učí vyvíjet hry i v Unrealu a Unity, aby dokázali co nejlépe vystihnout silné stránky těchto technologií a implementovat je do Dragonu. Dodává, že není jasné, jakým směrem se herní průmysl v budoucnosti vyvine, a tak je trénování trojice technologií jakousi přípravou na každou eventualitu.

Podle Ity ale odklon od Dragon Engine rozhodně není v plánu. Technologie je podle něj pro sérii klíčová, protože skvěle zvládá všechny její potřeby, zásadní je navíc i rychlost při přidávání nových funkcí. Zatímco u pronajatého enginu by vše museli řešit s poskytovatelem, vlastní řešení mohou probrat přímo v týmu během několika minut.

Ita své myšlenky uzavírá s tím, že Dragon Engine rozhodně nepovažuje za nejlepší na světě. Programátoři by se podle něj vždy měli dívat na ostatní technologie a říct si – tohle dělají lépe než my, musíme na tom zapracovat. Uvidíme, jak bude vypadat příští díl série Like a Dragon, který je ale zatím patrně velmi daleko.