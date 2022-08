Spider-Man na PC si vede dobře, na God of War ale nemá

16. 8. 2022 13:05 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Sony se nijak netají skutečností, že plán vydávat dříve exkluzivní tituly pro PlayStation i na PC se zatraceně vyplácí. Dokazuje to i případ Spider-Man: Remastered. Tahle čtyři roky stará hra, která ve své době vyšla ještě na starou generaci konzolí, si na PC vede výborně, což není překvapivé: Ostatně i Pavel hru ve své recenzi od srdce pochválil.

Podle statistik na SteamDB si hubatého pavoučího hrdinu zahrálo od vydání souběžně na 66 tisíc hráčů. To je krásné číslo. Pro srovnání: Horizon Zero Dawn, který jako první přešel z PlayStationu na PC, měl v době svého maximálního počtu souběžných hráčů na Steamu o 10 tisíc méně. V Sony rozhodně mohou oslavovat.

zdroj: vlastní video redakce

Spider-Man na druhou stranu stále nepřekonal PC premiéru God of War. Bůh války ve svém severském dobrodružství přilákal v jeden moment na 73 tisíc hráčů, což z něj dělá dosud nejhranější playstationový titul na PC. Nejhorší start na počítačích tak měla zombie akce Days Gone, která souběžně nalákala 27 tisíc hráčů.

Je otázka, jaká čísla nakonec vygeneruje chystaný remaster Uncharted: Legacy of Thieves Collection, který na Steamu stále nemá datum vydání. Vzhledem k nedávnému filmu by to ale mohlo být také poměrně solidní.