Spider-Man 2 už brzy přidá New Game+ a další oblečky

23. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Spider-Man 2, kritiky oceňovaný a mega úspěšný titul od Insomniac Games, se 7. března dočká dlouho očekávané aktualizace. Update, který hru posune na verzi 1.002, zavádí režim New Game Plus, který hráčům umožní znovu si zahrát hru na těžší obtížnost se všemi dříve odemčenými obleky a schopnostmi.

Kromě toho aktualizace nabídne nové ultimátní úrovně, styly Golden Gadget a přizpůsobitelné schopnosti symbionta. Jednou z novinek updatu jsou také obleky Hellfire Gala pro Petera Parkera a Milese Moralese, které navrhli Russell Dauterman, respektive Bernard Chang. Možnost změnit denní dobu po dokončení příběhu pak jen dále rozšiřuje možnosti fotografování ve hře.

Tato aktualizace navíc přináší výrazné zlepšení přístupnosti, které zahrnuje zvukové popisy, čtečku obrazovky, upravené titulky a vysoce kontrastní obrysy.

zdroj: Sony

Aktualizace taky představuje poměrně specifický, devadesátkami inspirovaný Fly N' Fresh Suit Pack, vytvořený ve spolupráci s neziskovou organizací Gameheads, která se věnuje diverzifikaci herního průmyslu. Tento balíček, který bude od 7. března do 5. dubna 2024 k dispozici za 5 dolarů, podpoří misi organizace Gameheads, přičemž PlayStation věnuje celou kupní cenu každého balíčku prodaného ve Spojených státech, a to až do výše 1 milionu dolarů.

Balíček Fly N' Fresh Suit Pack, který obsahuje nové obleky pro Petera a Milese, samolepky pro fotografický režim a rámečky, bude po skončení propagačního období k dispozici všem hráčům bez dalších poplatků. Cílem této spolupráce je posílit postavení nedostatečně zastoupené mládeže z nízkopříjmových rodin a podpořit inkluzivnější herní průmysl, jak se píše na blogu PlayStationu.