Spencer: Počet prodaných konzolí pro Xbox není důležitý

17. 8. 2020 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, že jdou oba hlavní rivalové na poli konzolí rozdílnými cestami, není třeba sáhodlouze polemizovat. Zatímco Sony sází na své exkluzivní tituly a tradičnější přístup (byť by se v tomto ohledu mohlo leccos změnit, uvedení Horizon: Zero Dawn na PC je dost možná jen první vlaštovkou), Xbox se zaměřuje spíše na budování ekosystému a rozprostírání svého portfolia služeb na co nejširší množství platforem a zařízení.

V podcastu Animal Talking to opět zdůraznil nejdůležitější muž zelené strany Phil Spencer. Uvedl, že pro Microsoft není důležité, zda prodá stejné množství konzolí jako Sony nebo Nintendo. Pokud by toho chtěl docílit, nebude dávat své hry na PC, nebude tlačit streamování přes xCloud a mimo jiné také nebude udržovat podporu Xboxu One po vydání nové generace konzole.

Spencer pokračuje slovy, že cílem Microsoftu je spíše budovat hráčské zážitky a usnadňovat přístup ke hrám skrz služby, jako je Game Pass nebo zmíněný xCloud. V současné době, i s přihlédnutím k odkladu Halo Infinite na příští rok, je ale podobná rétorika nutná – na launchové tituly se momentálně Microsoft spoléhat nemůže.

Přestože má být Xbox Series X papírově výkonnějším strojem než PlayStation 5, může potenciálním problémem být i často opakovaný závazek vydávat v následujících několika letech first party hry i na starou generaci. Z posledního Xbox Showcase jsme si ovšem odnesli dojem, že od tohoto rozhodnutí Microsoft pomalu ustupuje. Nebo spíše, že všechny zajímavé představené first party tituly jsou tak daleko, že se jich slib netýká.

V současnosti stále očekáváme důležité informace stran obou konzolí. Pořád ještě neznáme ani cenu, ani přesný termín vydání, byť Microsoft slibuje listopad. O jakýchkoli novinkách vás samozřejmě budeme informovat.