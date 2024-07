Spekulace: Modern Warfare III se tento týden prostřílí do Game Passu. Konzole obdrží Valorant

22. 7. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

„Tak jak to bude s tím Call of Duty? Na co Microsoft kupoval Activision Blizzard, když pohádkově úspěšná série moderních stříleček ještě není v Game Passu?“ můžete se právem ptát. Konec otázkám nastane možná už tento týden, přibývá totiž insiderů, kteří si špitají, že se do předplatného dostane loňské Call of Duty: Modern Warfare III.

Už dříve o této možnosti hovořil známý leaker Tom Henderson, jeho slova teď navíc potvrzuje extas1s, který tvrdí, že stoprocentně se Modern Warfare III v Game Passu dočkáme 24. července. A to nejsou jediné informace, které vytáhl na světlo světa. Na PS5 a Xbox Series X/S má 26. července dorazit kompetitivní střílečka Valorant.

EXCLUSIVA eXtas1s



FPS WEEK



1. Lo imaginabais, pero ya puedo CONFIRMAR al 100% llegada de MW3 a Game Pass en PC y Consola el 24 de Julio (No Cloud).



2. Ahora en EXCLUSIVA... el 26/07, se acabaron las betas y llega el LANZAMIENTO GLOBAL de VALORANT para consolas. pic.twitter.com/a8KoLG15W3 — eXtas1s Noticias & Rumores (@eXtas1stv) July 21, 2024

Je možná škoda, že Call of Duty do předplatného bude (pokud se leakeři nemýlí) uvolňováno postupně a navíc začne zdaleka nejhorším dílem z poslední doby. Rebootovaná série Modern Warfare ve třetím díle nepředvedla absolutně nic nového (někdo by mohl tvrdit, že to se týká mnohem více dílů) a singleplayerová část byla vyloženě ostudná.

„Ostudnou lenost, se kterou se Sledgehammer Games zhostili letošního dílu, překonává snad jen ostudná drzost, se kterou si za něj říkají plnou cenu. Radši si zahrajte původní Modern Warfare 3,“ zhodnotili jsme v dobové recenzi a udělili trojku.

O trochu lépe si vede multiplayer, který Pavel Makal ohodnotil šestkou: „Suma sumárum letos všichni hateři a nenávistníci zvítězili. Nákup nového dílu z mého pohledu nemá smysl. Tedy nemá smysl pro ty, kteří si Call of Duty kupují jednou za uherský rok a chtějí kompletní balíček včetně zábavné kampaně a třeba i kooperativních misí. Vyčpělé zombie to nezachraňují. Vám ostatním, kteří si nové díly kupují prostě proto, že chcete další rok strávit v důvěrném prostředí své oblíbené značky, přeju dobrou mušku a pevné nervy.“