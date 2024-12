Spekulace: Chystá se remake Elder Scrolls IV: Oblivion, oznámený by měl být příští měsíc

19. 12. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Došly nám hry. Podle informací leakera Extas1se má být příští rok odhalený remake legendárního RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion a mě napadá... proč? A chudáci z projektu Skyblivion. Zkazky o předělávce Oblivionu se objevily už loni, s přibývajícími informacemi z různých zdrojů se tak pravděpodobnost jejich pravdivosti zvyšuje.

Remake má běžet na Unreal Enginu 5 a stojí za ní zkušený tým ze studia Virtuous, představit se má na lednovém XBox Directu s tím, že k vydání by mělo dojít už v následujícím roce. Pro fanoušky Elder Scrolls by tak mohlo jít o bezva náhražku před tím, než za dlouhé roky vyjde The Elder Scrolls VI.

Technické důvody stranou, nemůžu se zbavit pocitu, že vybrat k potenciálnímu zrestaurování zrovna Oblivion není úplně šťastné. Za mě osobně jde o podivně hluchou epizodu mezi fantastickým Morrowindem a modernějším Skyrimem, který dělal většinu věcí lépe a už by taky potřeboval projít omlazovací kůrou.

Jestli navíc půjde jen o grafické vylepšení bez zásadních zásahů do hratelnosti jako to má v plánu třeba remake Gothicu, bude si nový Oblivion ospravedlňovat existenci ještě hůř. Schválně, kdo si pamatuje procházení všech těch nenápaditých a procedurálně generovaných dungeonů?

Pokud se spekulace ukáží jako pravdivé, pak je mi líto i týmu z projektu Skyblivion, kteří už skoro 13 let pracují na převedení Oblivionu do enginu Skyrimu a jsou téměř u konce vývoje. Na druhé straně moddeři právě spoustu mechanismů modernizují, vylepšují, prostředí ručně předělávají, takže bych se nedivil, kdyby ve výsledku Skyblivion skončil jako lepší hra.

Nechme se ale překvapit, co a jestli z z oznámení nakonec bude. Přecejen poslední Elder Scrolls vyšly před 13 lety (když nepočítáme různé speciální a výroční edice) a do dalšího plnohodnotného dílu nám ještě roky zbývají.