Skyblivion v nové ukázce předvádí temná místa Cyrodiilu

3. 11. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Skyblivion je ambiciózní předělávka legendárního Oblivionu v enginu Skyrimu a nyní se hlásí o slovo se svou 25minutovou halloweenskou ukázcou. Video, které je ke zhlédnutí výše, se tentokrát zaměřuje na temnější questy a lokace Cyrodiilu.

Podívat se můžeme například na močál, unikátní část pláně Oblivion, která je spojená s daedrickou bohyní Vaerminou. Ukázka nás zavede také do Strašidelného dolu, který byl pro Skyblivion úplně přepracován a nově se v něm bude odehrávat quest o pátrání po sto let ztracené skupině kopáčů.

Nezapomnělo se ani na gildu vrahů Temné bratrstvo. Jejich svatyně v Cheydinhalu také prošla znatelnou rekonstrukcí, včetně impozantního kostlivého strážce v unikátní zbroji ligy zabijáků.

A nebyly by to The Elder Scrolls, kdyby ve Skyblivionu chyběli upíři. Quest s hledáním léku na krvesajskou nemoc patřil v Oblivionu mezi jedny z nejdelších a nejkomplikovanějších, na čemž modifikace nehodlá nic měnit. Když nakonec zavítáte do hnízda mocného upíra Hindarila, čeká na vás impozantní souboj s několika fázemi.

Obzvláště jeskyně vypadají ve Skyblivionu nádherně. Na rozdíl od předlohy jsou od sebe mnohem více rozeznatelné a třeba občasné výhledy na povrch vypadají i v 11 let starém enginu skvěle. Skyrim poznáte určitě i v rozhraní rozhovorů, které mnohem více připomíná právě pátý díl. Inventář, RPG systém, předměty a kouzla ale mají být věrné předloze.

Modifikace má předběžné datum vydání stanovené na rok 2025 a kvůli omezením na konzolích bude dostupná pouze na PC. Realizační tým stále nabírá dobrovolníky, kteří projektu obětují volný čas.