Speedrunneři se předhánějí v dohrávání Elden Ringu. Pokoření hranice 40 minut je prý reálné

Elden Ring je venku dva týdny a předpokládám, že většina normálních hráčů v klidu a postupně ukusuje z jeho obrovského obsahu, který vystačí na stovky hodin. Komunita speedrunnerů ale už dokazuje, že pokud na něco takového nemáte čas, dá se průchod zvládnout mnohem rychleji.

Už počátkem týdne se objevily zprávy o tom, že se někomu podařilo prosvištět hrou za dvě a půl hodiny. To samo o sobě je šokující číslo, ale u něj nekončíme. Už včera se totiž v záři reflektorů vyloupl streamer LilAggy, který jako první na světě (aspoň oficiálně) zvládl pokořit Elden Ring za méně než hodinu.

Jeho oficiální čas se zastavil na 59 minutách a 38 sekundách, a pokud vás zajímá, jak to dokázal, můžete se podívat na přiložené video. Samozřejmě využívá různé exploity, důležitá je ale také správná volba vybavení. Jako startovní třídu si vybral samuraje s katanou, která dokáže způsobit krvácení, další užívanou zbraní je Icerind Hatchet se speciálním ledovým útokem.

Ani LilAggy se ale ze svého prvenství neradoval dlouho, ještě týž den o něj byl obrán hráčem s přezdívkou Distortion 2. Ten zvládl pokořit hru za neuvěřitelných 49 minut a 29 vteřin, a to při svém prvním pokusu o speedrun! Na Twitteru se následně chvástá slovy, že hru patrně půjde dohrát pod 40 minut.

FIRST TO FINISH ELDEN RING IN UNDER 50 MINUTES. This game is going to probably go under 40 minutes pic.twitter.com/QDhPu48zx9