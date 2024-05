Space Marine 2 podle všeho nebude jen o kooperaci. Unikly informace o PvP

6. 5. 2024 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akční řeže Space Marine 2 ze sci-fi světa Warhammeru 40,000 jsme se původně měli dočkat už loni v zimě, ale nakonec došlo k odkladu až na letošní září. Od té doby o sobě hra nedala pořádně vědět a určitě o ní stále nevíme vše.

Svým způsobem to potvrzuje i streamer s trochu humornou přezdívkou prdalien0, který publikoval téměř půlhodinové video, v němž kdosi listuje knihou nazvanou „The Art and Making of Warhammer 40,000: Space Marine 2“.

Jedná se tedy o nahlédnutí za oponu vývoje hry, kdy jednotlivé stránky prozrazují něco, co sami vývojáři ještě do světa nevypustili. Třeba fakt, že titul, který se od začátku prezentuje jako akce pro jednoho až tři kooperující hráče, nabídne i PvP.

Není to ale zas tak zvláštní odhalení, když i první díl mariňácké akce umožňoval multiplayerové bitky mezi hráči, kteří na ně navíc dodnes nedají dopustit. Podle úniku z knížky se v kompetitivním prostředí budou utkávat pouze mariňáci mezi sebou, a to v různých hratelných třídách.

K dispozici budete mít nějaké zázemí, kde si svou postavu vylepšíte a vyrazíte odtud plnit rozličné mise, přičemž nebude chybět ani vizuální editor vaší vlajky a klanu. V knize jsou dále k vidění různé typy tyranidů a mariňáků chaosu coby vašich nepřátel v příběhové kampani, stejně jako nejrůznější zbraně, vozidla a interaktivní objekty.

Teď už jen aby tvůrci tenhle únik sami potvrdili a celý PvP systém představili v nějakém dalším pěkném videu. Warhammer 40,000: Space Marine 2 podle posledních informací vyjde 9. září na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.