South of Midnight je nová hra od tvůrců We Happy Few. Vydáte se na nadpřirozený americký Jih?

11. 6. 2023 20:37 | Novinky | autor: Václav Pecháček

We Happy Few možná nedopadlo tak skvěle, jak jsme po nadějné marketingové kampani doufali, ale rozhodně nelze popřít, že tvůrci ze studia Compulsion Games mají fantazii. A ta je patrná i na jejich novém projektu – akční adventuře z pohledu třetí osoby jménem South of Midnight.

Ta vás zavede na americký Jih, ale ne do nějaké konkrétní historické reality. Naopak, významnou roli tu budou hrát kouzla, příběhy a mytologie. To okamžitě poznáte v úvodním traileru, který mi silně připomněl nedokonalou, ale zajímavou příběhovku Where the Water Tastes Like Wine:

zdroj: Microsoft

Hlavní hrdinka Hazel je kouzelnice, ale ne jen tak ledajaká. Takzvaní „tkalci“ dokážou spřádat pletivo poškozené reality, takže likvidování monster by se nemělo omezovat na klasické metání ohnivých koulí. A samotná protagonistka se bude hnát za svým vlastním osudem, takže se kromě zajímavých příšer a prostředí těšte i na potenciálně temný, každopádně dost divný příběh.

Pokud vás hra zaujala, na stránce Xboxu si můžete přečíst další informace včetně toho, co ke hře říkají její vlastní vývojáři. Datum vydání zatím vůbec neznáme, ale South of Midnight si každopádně zahrajete na PC a Xboxu Series X/S. Od prvního dne bude dostupná skrz předplatné Game Pass.