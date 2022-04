Soulsovku Lords of the Fallen 2 si zahrajeme v příštím roce

11. 4. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 2014 přišli Poláci ze studia CI Games spolu s Němci z Deck 13 s vlastně první velkou hrou snažící se konkurovat sérii Dark Souls. Novinka dostala název Lords of the Fallen, nabídla temné fantasy RPG s krásnou grafikou, a byť nedopadla vůbec špatně a v recenzích sbírala sedmičky a osmičky, krále žánru neohrozila.

Společnost CI Games nyní prozradila, že první díl si zahrálo na 10 milionů hráčů, kteří už se mohou začít těšit na pokračování nazvané jednoduše Lords of the Fallen 2. Výroční finanční zpráva společnosti prozrazuje, že hra vyjde v příštím roce na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, tedy majitelé starší generace konzolí mají smůlu.

Podle zprávy má druhý díl nabídnout novou estetiku temného fantasy a zcela přepracovaný a náročnější soubojový systém, přičemž více informací se začne objevovat od třetího čtvrtletí letošního roku, kdy studio spustí marketingovou kampaň.

Lords of the Fallen 2 má za sebou komplikovaný vývoj. Hra byla oznámená krátce po vydání prvního dílu v roce 2014, ale až do roku 2018 se o ní nic nevědělo. Tehdy jsme se dozvěděli, že tvůrci se víc zaměřili na vývoj Sniper: Ghost Warrior 3, což byla sázka na moc špatnou kartu. Vývoj dvojky soulsovky tak naplno započal až v roce 2019 v interním studiu Hexworks.

CI Games zároveň pracuje na dalším dílu série Sniper: Ghost Warrior a chystá novou značku v rámci žánru survival s pracovním názvem Project Survive, o jejíž vývoj se stará české studio Batfields a jejímž enginem je Unreal Engine 5, který CI Games bude do budoucna používat u svých klíčových značek.