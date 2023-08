Soulframe se připomíná půlhodinou přímo z hraní. Jak vypadá nástupce Warframe?

28. 8. 2023 12:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

I přes neutuchající popularitu akčního MMO Warframe je s námi tahle sci-fi sága přece jen už deset let. Možná proto se tvůrci z Digital Extremes rozhodli od futuristické stylizace a zběsilé řežby upustit a nástupce koncipovat jako imaginativní fantasy. Soulframe čerpá inspiraci z legend o králi Artušovi, produkce studia Ghibli i Nekonečného příběhu. Po roce od oznámení také dostáváme půlhodinový trailer přímo z hraní, na nějž se můžete podívat výše.

Než se detailněji podíváme na soubojový systém, je třeba zmínit, jak bude Soulframe pracovat s level designem. Nacházíme se na ostrově Midrath, který bude velkou otevřenou lokací vyvedenou ve snové estetice. Z něj se můžeme dostat do procedurálně generovaných dungeonů a jakési alternativní dimenze, která bude hráčům sloužit jako takový osobní uzel. Podobně jako k tomu sloužily vesmírné koráby Orbiter ve Warframe. Zajímavě působí, že vaše kapesní dimenze se bude postupem času rozrůstat, přibírat nové obyvatele a rozšiřovat se o další užitečné budovy a obydlí nápomocných NPC.

Souboje Soulframe se od předchůdce liší v mnohém. Jsou mnohem metodičtější, pomalejší a nabízejí spoustu způsobů, jak se vypořádat s protivníky a bossy. Nechybí parírování, úskoky, magie, ale ani bumerangové vrhání zbraní podobně jako například v God of War.

Co by to bylo za fantasy RPG, kdyby nenabízelo statistiky, číslíčka a různé buildy? Systém vývoje postavy se v Soulframe bude točit kolem tří atributů: Duch, Ladnost a Odvaha. Ty budou určovat primární způsob hraní a na ně je navršený ještě mechanismus Paktů, který dále postavy specializuje do konkrétních tříd. Ostatně, pokud jste hráli Warframe, tak by to mělo fungovat podobně jako v případě bojových obleků, jen s tím rozdílem, že Pakty půjdou přepínat okamžitě během hraní.

Soulframe bychom se měli dočkat koncem příštího roku.