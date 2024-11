Sony údajně jedná o koupi vlastníka FromSoftware

19. 11. 2024 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Agentura Reuters vydala v noci na úterý zprávu, podle které má Sony chtít koupit firmu Kadokawa Corporation. Japonská korporace pod sebou sdružuje nejrůznější dceřiné společnosti a další subjekty, včetně 70procentního podílu ve studiu FromSoftware, které stojí za mnoha úspěšnými tituly a de facto i celým žánrem – jmenovitě třeba Elden Ring, Bloodborne či série Dark Souls.

Reuters se odvolává na dvojici zdrojů obeznámených se situací a uvádí, že pokud se společnosti dohodnou, mohl by k uzavření obchodu dojít v nadcházejících týdnech. Ani Sony, ani Kadokawa se k situaci zatím nechtějí vyjadřovat.

Na základě pouhých spekulací dnes akcie Kadokawy vzrostly o skoro 23 procent. Hermen Hulst, někdejší šéf PlayStation Studios a nynější generální ředitel divize SIE Studio Business Group, zase naznačil možnou spolupráci s FromSoftware nad rámec her, tedy ve formě adaptací z produkce PlayStation Productions. Nepřímo tak navázal na náznaky spisovatele G. R. R. Martina, který se podílel na příběhu pro Elden Ring a letos v létě avizoval, že se na motivy veleúspěšné hry možná chystá film či seriál.

Sony každopádně už část FromSoftware vlastní, firmě náleží zhruba 14procentní podíl, což v kontextu celé Kadokawy činí asi 2 procenta. V kontextu technologických firem není jediná, obdobný podíl ve FromSoftware, potažmo v Kadokawě, drží například i čínský Tencent.

Pokud k nákupu nakonec dojde, neposílí tím Sony jen svůj vliv v herním segmentu. Kadokawa je v Japonsku poměrně významným vydavatelstvím v oblasti knih a mangy, ale produkuje také filmy a anime. Společnost působí také na Tchaj-wanu, v Hongkongu a v USA.

Datadisk Elden Ring: Shadow of the Erdtree se naproti tomu včera večer dočkal čtyř nominací na The Game Awards 2024, včetně hlavní kategorie. Červnovému rozšíření se zatím podařilo prodat přes 5 milionů kopií.