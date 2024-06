Sony údajně chystá nativní zpětnou kompatibilitu pro hry z PlayStationu 3

26. 6. 2024 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jestli má Xbox nad PlayStationem v něčem skutečně navrch, pak je to zpětná kompatibilita. Ta v případě konzolí od Microsoftu sahá až k úplně první generaci a na nových Xboxech můžete snadno hrát hry, za které už jste zaplatili v éře X360 nebo jindy v minulosti.

U Sony je situace o poznání horší, a i když některé starší tituly byly zařazeny do předplatného PlayStation Plus, největší potíž je s předminulou generací. PlayStation 3 byla totiž vystavěna na unikátní architektuře Cell, která z pokusů o kompatibilitu se současnými systémy dělá pořádnou bramboračku. Hry z této generace si můžete v rámci předplatného PS Plus Premium do konzole aspoň streamovat, to ale není ideální řešení pro každého.

Objevily se nicméně zvěsti, že se v Sony touto situací zabývají a snaží se přijít s řešením, které by na PS5 nabídlo nativní zpětnou kompatibilitu pro hry z třetího PlayStationu. S informací přišel důvěryhodný insider Shpeshal_Nick v podcastu XboxEra, zároveň ale dodal, že nemá žádné bližší informace o tom, jak bude služba fungovat a zda se staré hry dočkají zvláštní péče, jako je navýšení rozlišení či framerate.

Shpeshal_Nick zároveň uvádí, že minimálně prozatím půjde o výběr konkrétních titulů, zatím to tedy nevypadá, že byste zkrátka mohli vzít libovolný Blu-ray ze své sbírky, strčit ho do konzole a prostě hrát. I tak je ale představa, že bychom mohli oprášit třeba víc než patnáct let uvězněný Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, velmi vzrušující.