Sony předvádí experimentální technologii, která vás nechá čichat herní světy

8. 1. 2025 14:00

Jak herní průmysl začíná z audiovizuálního hlediska narážet na hranice realismu, je po zraku a sluchu zřejmě čas zaměřit se i na další smysly, které by hraní mohlo všemožnými způsoby stimulovat. Na řadě je čich. Sony na technologickém veletrhu CES 2025 představilo experimentální technologii, která by vás do herních světů mohla přenášet mimo jiné pomocí vůní.

zdroj: Sony

Návštěvníci se tak mohli zavřít do obří kostky a nechat se naplno pohltit herním světem, v tomto případě v tom postapokalyptickém z The Last of Us. O maximalizaci zážitku se postaraly velkoplošné LED obrazovky, prostorové audio, haptika, ale právě i vůně. Nebo spíše pachy, protože houbami prorostlý Clicker rozhodně nevoní po fialkách. S herním světem navíc hráči mohli interagovat nejen pomocí ovladače, ale i reálných předmětů, které simulovaly třeba baterku nebo zbraně.

Koncept Future Immersive Entertainment se sice do našich obýváků asi jen tak nepodívá – zvlášť když uvážíme, nakolik je i po letech rozšířené VR – představuje ale zajímavý úhel pohledu, kam by se mohla velmi výhledově ubírat budoucnost hraní nejbohatšího jednoho procenta.

Zároveň je dobré podotknout, že ani nápad se simulací pachů z her není tak úplně originální – už loni Pavel psal o difuzéru GameScent, který si můžete pořídit včetně náplní s nejrůznějšími vůněmi včetně krve, střelného pachu či bouřky. Zařízení vám pak nosní dírky bude oblažovat na základě algoritmu, který usoudí, jaká vůně se k dané hře nejvíce hodí. Žádná masová záležitost se z téhle hračky asi jen tak nestane, ale koncept je to jistě zajímavý.