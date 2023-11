Sony odkládá polovinu chystaných her jako služeb

9. 11. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony před půl rokem oznámilo, že hodlá více šlapat do takzvaných live service her. Kvůli svému záměru ostatně koupilo třeba i studio Bungie. Postupně mělo v plánu investovat mezi hry jako služba a tradiční tituly zhruba půl na půl, ale do dvou let měl japonský gigant v plánu výrazně preferovat onlinovky a spin-offy dříve známých singleplayerových značek jako například Horizon a The Last of Us.

Od celkem 12 plánovaných titulů teď ale Sony upouští a do konce fiskálního roku 2025 jich hodlá vydat „jen“ šest. Během včerejší schůzky s investory to řekl provozní a finanční ředitel Hiroki Totoki. „To je celkový počet her jako služeb a titulů pro více hráčů, které chceme ve střednědobém horizontu vydat. Kvalita hry je pro nás nejdůležitější,“ vysvětluje ředitel s tím, že u vyššího počtu titulů by požadovanou kvalitu nemohli zaručit.

„Chceme, aby si tyto hry hráči a hráčky zamilovali a vydrželi je hrát co nejdéle,“ dodává. Opačnou cestou se vydávají například Warner Bros. Ti v podobné videokonferenci s investory naopak uvedli, že jejich největší značky už budou existovat jen a pouze jako live service hry. „Naše PC a konzolové hry s tříletým životním cyklem vydávání budou zahrnovat stále více her jako služeb. Chceme, aby čím dál více hráčů trávilo čas u našich produktů na všech dostupných platformách,“ řekl za Warner Bros. ředitel David Zaslav.

Sony President, COO & CFO Hiroki Totoki says he will be an interim CEO of Sony Interactive Entertainment from April 2024 for a maximum of 1 year!



He says during this time his most important mission is to find the next CEO of SIE and transition to that person as soon as possible. pic.twitter.com/zRS5qRt2ES — Genki✨ (@Genki_JPN) November 9, 2023

Změnou strategie mohla zamávat i nedávná rezignace šéfa Sony Interactive Entertainment, Jima Ryana, který firmu po třiceti letech koncem března opustí. Právě Totoki bude místo něj sedět na dvou manažerských židlích, než se Sony podaří najít za Ryana náhradu. Investorům ale vzkázal, že funkci rozhodně nechce vykonávat déle než rok, jeho prioritou přitom bude zaučení a předání agendy novému šéfovi SIE.