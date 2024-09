Sony dnes představí PlayStation 5 Pro

10. 9. 2024 11:41 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po mnoha spekulacích Sony dnes vpodvečer konečně představí konzoli PlayStation 5 Pro, výkonnější verzi čtyři roky staré PS5. Společnost včera na X/Twitteru oznámila nadcházející devítiminutovou technickou prezentaci na téma PS5 a inovací v herních technologiích, plánovanou na 17:00 našeho času. Uvede ji Mark Cerny, hlavní architekt PlayStation 5.

Že se opravdu bude jednat o představení nové iterace konzole, se dozvídáme polooficiální cestou: Správce kanálu PlayStation na YouTube totiž neveřejný poutač na prezentaci nazval právě PS5 Pro, čehož si povšiml známý insider Wario64.

Spekulace o brzkém představení PS5 Pro se ale objevily už minulý týden, jako první s nimi přišel leaker Ignus, který vedle odhalení nové verze konzole přislíbil také herní prezentaci State of Play. Ta by se měla konat na konci září a Sony by na ní měla představit připravované hry od PlayStation Studios.

O technických specifikacích PS5 Pro už jsme také mnoho slyšeli v dřívějších únicích. Podle informací insidera Toma Hendersona má nová verze konzole disponovat o 45 procent vyšším grafickým výkonem oproti aktuální PlayStation 5, až čtyřikrát lépe zvládat ray-tracing a také přijít s vlastní upscalovací technologií PlayStation Spectral Super Resolution (zkráceně PSSR). Fungovat má podobně jako řešení DLSS od Nvidie a FSR od AMD, tedy zlepšovat vizuální kvalitu her za pomoci umělé inteligence.

Prezentaci můžete sledovat na oficiálním kanále PlayStation na YouTube dnes v 17:00. PlayStation 5 Pro by dle dřívějších nepotvrzených informací měla do obchodů zamířit koncem letošního roku.