PlayStation 5 Pro se zřejmě dočkáme letos. Sony z úniku informací nemá radost

Stále více indicií nasvědčuje tomu, že bychom se před koncem letošní sezóny mohli dočkat výkonnější verze konzole PlayStation 5 s přídomkem Pro. Když odhlédneme od historického precedentu, díky kterému se s půlgenerací počítá tak nějak automaticky, oficiálně oznámená zatím stále není.

S nejnovější hrstkou drbů přispěchal všelijak spolehlivý insider Tom Henderson, který vedle potvrzení existence PlayStation 5 Pro vyrukoval také s předpokládaným termínem uvedení na trh a s detailními hardwarovými specifikacemi údajné výkonnější verze.

PlayStation 5 Pro má podle Hendersona renderovat obraz o 45 procent rychleji než aktuální PlayStation 5, až čtyřikrát lépe zvládat ray-tracing a také přijít s vlastním upscalingovým vyhlazovacím řešením PSSR. Budoucí model by měl zvládat až rozlišení 8K, přičemž výkon se má papírově ze současných 10,3 teraflopů víc než ztrojnásobit na 33,5 teraflopů.

Rychlost operační paměti by se od současného modelu měla zvýšit na 576 GB/s ze 448 GB/s. PS5 Pro má přitom s pamětí pracovat ještě efektivněji, takže nárůst rychlosti může být pocitově ještě vyšší.

Procesor má být v případě PS5 Pro stejný jako u aktuálního modelu konzole, nově však bude moct využít nový mód vyšší frekvence, která zvýší jeho takt až na 3,85 GHz, tedy zhruba o 10 procent víc než dosud. Vyšší takt má mít dopad na napětí na procesoru, které se může podepsat na grafickém výkonu, podle Hendersona ale jen velmi nepatrně.

Stejně jako aktuální model PlayStation 5, i výkonnější půlgenerační verze by měla mít odnímatelnou optickou mechaniku. Úložiště na pevném disku konzole má být už v základu 1 TB.

Sony s PlayStation 5 Pro údajně cílí na rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Podle jednoho z interních dokumentů, ke kterému má Henderson mít přístup, japonská společnost srovnává dva nejmenované tituly. První z nich na základní PS5 běží v 1080p při 60 FPS v režimu výkonu a 1800p při 30 FPS v režimu kvality. Na PS5 Pro se díky PSSR dostává na 1440p při 60 FPS, kdy budoucím ideálem má být 1800p při 60 FPS.

Druhý z titulů na základní PS5 dosahuje 60 FPS, ale bez ray-tracingu, přičemž na PS5 Pro si má snímkovou frekvenci udržet, ale se zapnutým ray-tracingem. S PSSR chce Sony na budoucím hardwaru dosahovat rozlišení 4K při 120 FPS a 8K při 60 FPS, v případě PlayStation 5 Pro si ale údajně budeme muset vystačit „pouze“ s 4K při 60 FPS a 8K při 30 FPS.

V článku na Insider Gaming Henderson uvádí, že by konzole měla stihnout do obchodů dorazit před letošními Vánocemi. Její cenu zatím neznáme.

Henderson podle všeho vychází z dokumentace k vývojářské verzi konzole, kterou Sony rozeslala spřáteleným studiím. Odkazuje se totiž mimo jiné na to, že devkit vypadá stejně jako v případě základní verze PlayStationu 5. Kdo mu novou revizi konzole ukázal, sice nevíme, ale pátrá po tom už i Sony – insider minimálně tvrdí, že společnost po jeho článku už začala vyšetřovat, z kterého z partnerských studií informace o konzoli unikly.

„Jak se dalo očekávat, Sony začala interní vyšetřování ohledně uniklých dokumentů o Trinity (pracovní označení PS5 Pro), které unikly třetí straně,“ uvedl Henderson na svém Twitteru. Dodal, že neví, jaké přesně může Sony z vyšetřování vyvodit důsledky, protože si nemyslí, že se může dopátrat ke konkrétnímu jedinci, ale přiznává, že by společnost mohla v budoucnu více zvažovat a omezit množství studií, kterým bude kvůli podobným únikům ochotná devkity poskytnout.

