Sony chce svůj vliv v herním byznysu agresivně šířit skrze PC

15. 2. 2024 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Sony plánuje podstatně šlápnout do vydávání svých vlastních her na PC, s cílem co největšího navýšení marží. Oznámil to prezident Sony a předseda představenstva PlayStationu Hiroki Totoki. Iniciativa tak přirozeně navazuje na úspěšné porty významných titulů, jako jsou God of War nebo Horizon: Zero Dawn, které se Sony více než osvědčily.

Během setkání s investory Totoki vysvětlil, že zatímco snižování nákladů na hardware PlayStationu je obtížné, příležitost pro zvýšení marží leží právě v segmentu počítačových her. Totoki ve zprávě pro investory zdůraznil, že porty silných her pro PlayStation, které vyjdou i na PC, jsou klíčem k podstatně většímu potenciálu pro růst zisků. A prý na tom teď bude firma opravdu proaktivně pracovat.

Otázkou je, zda hodlá Sony vydávat své budoucí tituly na PC hned, nebo alespoň s kratší časovou exkluzivitou pro PlayStation. To už Totoki neupřesnil, a tak nezbývá než počkat a sledovat, jak se bude Sony chovat.

Dá se očekávat, že velké singleplayerové tituly si na PlayStation 5 přeci jen na chvíli pozdrží, než je vydá na PC, nicméně nesmíme zapomínat na celou řadu her z ranku multiplayerů s dlouhodobou podporu, které Sony připravuje. A u těch by dávalo větší smysl držet časovou exkluzivitu pro PlayStation co nejkratší, nebo ideálně žádnou a rovnou je vydávat i na PC.

Pro Sony nakonec nejde o nic nového - své hry vydávají na PC už nějakou dobu, očividně se jim tahle taktika vyplácí, a tak budou multiplatformní strategii tlačit víc než kdy dřív. Nakonec tak s konzolovými exkluzivitami v podstatě zůstává jen Nintendo, které se do portování svých titulů na PC rozhodně nehrne, ostatně by to byla kvůli specifickému ovládání leckdy výzva.