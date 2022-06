Sonic Frontiers ukazuje první působivé záběry z hraní

1. 6. 2022 11:39 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když jsem před několika lety odcházel z kina z první filmové adaptace dobrodružství ježka Sonica, pokládal jsem si otázku, pro koho vlastně film je, z níž vycházel ještě palčivější dotaz – koho dnes ještě Sonic zajímá?

Na rozdíl od svého největšího konkurenta Maria, s nímž na počátku 90. let svedl jednu z nejlítějších konzolových válek, se Sonic (stejně jako Sega) po množství přešlapů a neslavných pokusů se 3D prostorem stáhl do ústraní a jal se vydělávat především na nostalgii opakovaném vydávání kolekcí slavných starých dílů.

Loni ale přišlo oznámení zbrusu nové hry, která už při svém odhalení vzbudila i můj zájem. Sonic Frontiers totiž svou prezentací jasně ukazuje, že hodlá zamířit zpátky na vrchol a vyzvat na souboj těžké váhy 3D skákaček jako Super Mario Odyssey, ale dost možná i takový Ratchet & Clank.

Nově zveřejněné první záběry z hraní (prohlédněte si je výše) ukazují především velkorysou rozlehlost herního světa, který by snad mohl zvládnout Sonicovy nároky na rychlost. Ostatně i ji krátké video prezentuje dobře a souboje i pohyb působí sympaticky svižně, aniž by ztrácely na přehlednosti. Po dlouhé sérii průměrných až otřesných her (jako třeba Sonic Forces z roku 2017 nebo spin-off Shadow the Hedgehog z roku 2005) by si někdejší tvář herního průmyslu zasloužila návrat na piedestal.

Sonic Frontiers zatím nemá ani rámcový termín vydání, vyjít ale stihne i na minulou generaci konzolí. Mimo ni jsou v plánu verze pro PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i PC.