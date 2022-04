Kolekce remasterovaných Soniců vyjde v létě a fanoušci se bouří

21. 4. 2022 10:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sega skrze oficiální stránku a nový trailer oznámila datum vydání Sonic Origins – kolekce čtyř prvních her zremasterovaných pro současné počítače a konzole nové i minulé generace. Jmenovitě jde o hry Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles a Sonic CD. Zavzpomínat na ně budete moct od 23. června a předobjednávat můžete už teď.

Předobjednávky jsou zdrojem rozhořčení mezi fanoušky, kteří nesouhlasí s přístupem vydavatele k rozdělení obsahu mezi řadu DLC. Abyste kupříkladu měli ve hrách Mirror Mode, potřebujete DLC Start Dash Pack, které je alespoň zdarma ke každé předobjednávce.

Abyste dostali přístup k Hard Missions, animacím postav v menu a na hudebních ostrovech a ovládání kamery v menu, musíte sáhnout po DLC Premium Fun Pack. Dodatečné hudební skladby z MegaDrive a Genesis titulů vám zase zajistí Classic Music Pack. No a většina z toho sice je zahrnutá ve vrcholné digitální deluxe edici, ale až na Start Dash Pack, který je obsažen opět pouze v rámci předobjednávek.

zdroj: Sega

Hráčům se nelíbí, že je spousta obsahu roztroušená mezi různá DLC a posmívají se tabulce výše, kterou nepovažují za moc přehlednou. Nebyl by to Devolver Digital, kdyby pohotově nepřispěchal s trefnou a vtipnou odpovědí různých edic hry Trek to Yomi, které jsou do jedné identické. Koho DLCčka netrápí, ten se může těšit na léto se čtyřmi zremasterovanými Sonicy.