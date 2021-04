SnowRunner vyjde na Switchi. Tvůrci lákají na obsah poslední sezóny

7. 4. 2021 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

28. dubna oslaví své první výročí vynikající simulace SnowRunner, která byla pro mě osobně jednou z nejlepších her loňského roku. Přelomová technologie fyziky nákladních vozidel brodících se bahnem, sněhem, řekou a kusy ledu se povedla po všech stránkách a její season pass přidává desítky a desítky hodin se zajímavým obsahem. Ještě nás čeká jedna várka a celé si to užijeme i na cestách do práce.

Před námi je čtvrté a zároveň poslední rozšíření ze season passu, které v tuto chvíli ještě nemá datum vydání, ale během několika týdnů se začne veřejně testovat na k tomu určených serverech PC verze. Podíváme se v něm do Ruska do oblasti nazvané Amur Oblast, která obsáhne čtyři samostatné mapy, každou o 4 kilometrech čtverečních.

Jako vždy počítejte s novými vozidly, jejich kosmetickými i funkčními doplňky, podstoupíte nové výzvy a splníte další zakázky. Tentokrát budete pro soukromou firmu renovovat raketovou základnu, což si vyžádá opravu silnic, ubikací a přívodu paliva pro raketu, kterou tam samozřejmě musíte sami dovézt.

Vývojáři kromě toho zapracovali na modifikacích pro konzole. Již vydaný update 12.2 optimalizuje vytěžování RAMky nainstalovanými mody o desítky procent. Tvůrci zároveň apelují na vývojáře modifikací, aby jejich výtvory tolik nežraly. Hráči jsou jinak kapacitou pamětí omezení na instalaci omezeného počtu modifikací.

Nakonec poměrně překvapivá zpráva. SnowRunner vyjde i na Switchi, a to 18. května. Možná vás to zas tak nešokuje, když na tomto handheldu vyšel i MudRunner, ale přeci jen míra výpočtů potřebných k pokročilé simulaci fyziky a krásná grafika se s malou, méně výkonnou konzolí příliš neslučují. Ale vývojáři to nějak dokázali, jak dokazuje čtveřice obrázků ze Switche v galerii níže. Hra tam vyjde v základní i prémiové edici se season passem.