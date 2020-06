SnowRunner dostane zdarma novou mapu a fungující zrcátka

5. 6. 2020 11:30 | autor: Patrik Hajda

I když nemám ve SnowRunneru ani náhodou objevené vše, co od začátku čeká na své objevení, napjatě vyhlížím první vlnu dodatečného obsahu z plánovaného season passu. Na ten si ještě musíme počkat, ale neznamená to, že by do té doby byla nuda. Tvůrci ze studia Saber Interactive chystají patch 5.0, který opravuje, ale i přidává.

Protože jde o patch, nemusíte hned tahat peněženku. Nová mapa ruského regionu zvaná Rift bude dostupná úplně všem na všech platformách. To samé platí o dvou nových vzhledech pro vozidla Derry Longhorn 3194 a KHAN Lo4F. Díky oddaným fanouškům hrajícím na testovacích serverech přibude také více slotů pro uložené pozice, volná kamera na modovaných mapách a hráči v multiplayeru budou moci společně změnit region.

Patch 5.0 bude hodně důležitý hlavně pro konzolisty, protože jim zničehonic začnou fungovat zpětná zrcátka, což je momentálně výsada PC hráčů. Konec šedé mlze plížící se neustále za vaším truckem! Krásu a užitečnost zpětných zrcátek demonstruje nové video nad článkem. Pokud půjdou schvalovací procesy podle plánu, dočkáte se updatu na všech platformách už 9. června.

Poté se tvůrci začnou připravovat na první ze čtyř fází season passu, která vás vezme do nového zasněženého ruského regionu s několika mapami, novými vozidly a unikátními misemi. Kromě toho se v PC verzi hry už pořádně rozjíždějí modifikace, které by se časem měly začít objevovat i na konzolích.

SnowRunner má před sebou ještě dlouho cestu. Doufejme, že naplněnou po okraj samými dobrotami.